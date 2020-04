Exclusief voor abonnees HOCKEY 17 april 2020

John-John Dohmen, Victor Wegnez en Nicolas De Kerpel, drie hockeyspelers van de nationale ploeg, blikken exclusief terug op de EK-wedstrijd uit 2019 die voor eeuwig in de geschiedenisboeken is beland. België - Duitsland is vandaag vanaf 16u integraal te zien op de Facebookpagina van Eleven Sports, waar de sleutelfiguren van weleer live hun blik op de feiten geven.