HOCKEY 30 juni 2018

00u00 0

In hun laatste poulewedstrijd op de Champions Trophy in Breda zijn de Red Lions erin geslaagd om een eerste overwinning te behalen. Tegen Pakistan gingen de Belgen nochtans met een 0-1-achterstand rusten. Na de pauze vielen er drie doelpunten in drie minuten. Thomas Briels lukte de gelijkmaker. Pakistan kwam vervolgens opnieuw op voorsprong, maar Amaury Keusters bracht de bordjes weer in evenwicht. Doelpunten in de laatste tien minuten via Cédric Charlier en Florent Van Aubel zorgden voor een 4-2-zege. Als Argentinië vandaag niet wint van Australië, spelen de Belgen zondag om de bronzen medaille. (WWT)