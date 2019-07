Exclusief voor abonnees HOCKEY 16 juli 2019

Op het EK U21 in Valencia leden de Belgische jongens in hun eerste poulewedstrijd een 2-0-nederlaag tegen thuisland Spanje. Om nog kans te maken op de halve finale is vandaag een resultaat behalen tegen Engeland een must. De Belgische meisjes begonnen met een 1-1-gelijkspel tegen Engeland. Kapitein Shaunda Ikegwuono scoorde in de voorlaatste minuut de gelijkmaker. Vandaag wacht Wit-Rusland.