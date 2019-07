Exclusief voor abonnees Hockey 19 juli 2019

De Belgische meisjes U21 hebben zich op het EK in Valencia geplaatst voor de halve finale. Engeland verspeelde verrassend punten tegen Wit-Rusland en zo was een knap 1-1-gelijkspel tegen Duitsland genoeg voor een plaats in de halve finale. Daarin spelen de Belgische meisjes tegen Nederland. Voor de Young Red Lions werd het EK een ontgoocheling. België won wel met 6-0 van Polen, maar is toch uitgeschakeld

