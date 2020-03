Exclusief voor abonnees Hockey 20 maart 2020

De Internationale Hockeyfederatie FIH kondigde aan dat alle geplande wedstrijden in de Pro League tot en met 17 mei worden uitgesteld. Dat betekent dat de eerste thuismatchen van de Red Lions (tegen Spanje) en de Red Panthers (tegen de VS) op 15 en 17 mei in Antwerpen 'on hold' worden gezet. De daaropvolgende thuiswedstrijden van onze nationale teams tegen Argentinië, op 21 en 23 mei, staan voorlopig nog wel op het programma. Een week later zakt Groot-Brittannië in principe naar Antwerpen af. (WWT)