HOCKEY 09 april 2018

In de eredivisie verloor leider Watducks in eigen huis de topper van Racing met 2-6. Watducks moet de eerste plaats in het klassement nu delen met Dragons, dat in de Antwerpse derby 2-2-gelijk speelde tegen Braxgata. (WWT)

