HOCKEY 08 februari 2018

Wereldspeler van het jaar Arthur Van Doren verlaat volgend seizoen de Belgische competitie en gaat in Nederland bij Bloemendaal aan de slag. Van Doren is een jeugdproduct van het Brasschaatse Dragons en veroverde de voorbije drie jaar met die club de Belgische titel. Ook Red Lion Manu Stockbroekx speelt bij Bloemendaal. Pittig detail: op 31 maart staat in de achtste finale van de Euro League het duel tussen Dragons, dan nog mét Van Doren, tegen Bloemendaal op het programma

