Hockey 01 april 2019

00u00 0

In de eredivisie werd gisteren de reguliere competitie afgesloten. In de kwartfinales van de play-offs (heen: 14/4, terug: 28/4) komt het tot een absolute kraker tussen Watducks en Dragons, de twee teams die de laatste jaren de competitie domineerden. Dragons kende een tegenvallend seizoen en eindigde slechts vierde in poule A. De overige kwartfinales: Gantoise - Beerschot, Racing - Herakles en Orée - Léopold. (WWT)

