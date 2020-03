Exclusief voor abonnees HOCKEY 02 maart 2020

Topper op de tiende speeldag in de eredivisie was het duel tussen landskampioen Léopold en Watducks, vorig seizoen winnaar van de Euro Hockey League. Het was Léopold dat in de tweede helft het verschil maakte en met 5-3 won. Tom Degroote scoorde twee keer voor de Brusselaars. Dragons ging met 0-2 winnen op het veld van Racing. Florent Van Aubel en Timothy Luyten waren de doelpuntenmakers. (WWT)