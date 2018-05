Hockey 11 mei 2018

In de eerste finale van de play-offs haalde Dragons stevig uit tegen Watducks: 5-1. In het tweede kwart werd de score geopend door Hendrickx, vlak voor rust bracht Raes Dragons op 2-0. In het derde kwart ging de ploeg uit Brasschaat met doelpunten van Wegnez, Van Aubel en Thys over haar opponent. Sidler scoorde tegen. Dragons kan zondag voor de vierde keer op rij kampioen spelen. (WWT)

