Hockey 05 september 2019

In januari start de tweede editie van de FIH Pro League. De Red Lions en de Red Panthers beginnen op 25 en 26 januari met telkens twee uitduels in Australië. Voor de Lions volgen er daarna nog verplaatsingen naar Nieuw-Zeeland, India en Duitsland. De Panthers trekken nog naar Nieuw-Zeeland, China en Duitsland. Eindigen doen onze beide hockeyteams in mei en juni telkens met twee thuisduels tegen Spanje (Lions), de Verenigde Staten (Panthers), Argentinië, Groot-Brittannië en Nederland. (WWT)