Exclusief voor abonnees HOCKEY 19 april 2019

00u00 0

Geen drie op drie voor de Belgische teams in de 1/8ste finales van de Euro League in Eindhoven. Léopold ging gistern met 3-4 onderuit tegen het Spaanse Real Club de Polo. De Brusselaars slikten na 22 minuten twee doelpunten, maar via Dimitri Cuvelier, Kane Russell en Arthur Verdussen kwam Léopold met nog achttien minuten op de klok op een 3-2-voorsprong. De beslissende Spaanse treffer viel pas een goede minuut voor het eindsignaal. In een Belgisch duel vechten Dragons en Watducks het morgen uit wie de Final Four haalt. (WWT)