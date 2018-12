Hockey 22 december 2018

hockey De Internationale Hockeyfederatie maakte gisteren in elke categorie de vijf genomineerden bekend voor de 'Stars Awards 2018'. Twee Red Lions staan op het lijstje van Speler van het Jaar. Arthur Van Doren, ook al de beste op het afgelopen WK, kan zichzelf opvolgen, terwijl Simon Gougnard de tweede wereldkampioen is die verkozen kan worden. De andere genomineerden zijn de Nederlander Bakker, de Engelsman Middleton en de Australiër Whelton. Wint er een landgenoot, dan gaat de prestigieuze award voor de derde keer op rij - na Dohmen in '16 en Van Doren in '17 - naar een Belg. Voor Vincent Vanasch kan het voor de tweede opeenvolgende keer prijs zijn als Doelman van het Jaar. (WWT)