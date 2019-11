Exclusief voor abonnees HOCKEY 25 november 2019

Op de achtste speeldag in eredivisie stonden de leiders in beide poules, Gantoise en Watducks, in Gent tegenover elkaar. De topper eindigde op 2-2. Gauthier Boccard en de Fransman Victor Charlet brachten de bezoekers op voorsprong, de Duitse international Marco Miltkau en de Argentijn Juan Manuel Salardino scoorden tegen voor Gantoise. De Gentenaars moeten de leidersplaats in poule A wel aan landskampioen Léopold laten dat met 1-4 ging winnen op Herakles. In een Antwerpse derby veroverde Antwerp voor het eerst dit seizoen een punt: 4-4 op Dragons. (WWT)