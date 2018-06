HOCKEY 15 juni 2018

De Red Lions speelden gisteren in een oefeninterland in Kontich 1-1-gelijk tegen Groot-Brittannië. Beide doelpunten vielen voor de pauze. De Britten openden de score in de 12de minuut, Augustin Meurmans scoorde tegen voor de Lions. Morgen staan België en Groot-Brittannië opnieuw tegenover elkaar. (WWT)