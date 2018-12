Hockey 05 december 2018

00u00 0

Na een rustdag oefenden de Red Lions gisteren een eerste keer in het vooruitzicht van het laatste pouleduel, zaterdag tegen Zuid-Afrika. In een verzengende hitte stond ook Antoine Kina, die de plaats van de geblesseerde Manu Stockbroekx inneemt, voor het eerst op het trainingsveld. Na een lange reis nam Kina nog niet deel aan de groepstrainingen. Verwacht wordt dat Kina zaterdag het middenveld zal vervoegen en dat Nicolas De Kerpel een rij achteruit, naar de verdediging, schuift. Na de training konden de hockeyfans in Bhubaneswar de Lions ontmoeten in de Fan Village nabij het Kalinga Stadium. (WWT)