Exclusief voor abonnees HOCKEY 08 april 2020

00u00 1

De Belgische hockeywereld verliest met Eric Denis een gekroonde internationale scheidsrechter. Denis was er bij op de Spelen van 2000 in Sydney en is daarmee de laatste Belgische mannelijke scheidsrechter op de Olympische Spelen. Op 52-jarige leeftijd overleed Denis aan het coronavirus

