Exclusief voor abonnees HOCKEY 08 februari 2020

00u00 0

Vandaag en morgen sluiten de Red Lions hun eerste deel van de Pro League af met twee duels (telkens om 12.30 uur Belgische tijd) in en tegen India. Het wordt voor Shane McLeod en zijn troepen een blij weerzien met het Kalinga Stadium in Bhubaneswar, waar ze in december 2018 wereldkampioen werden. De Lions begonnen deze Pro League met 11 op 12, maar ook India, nummer vijf op de wereldranglijst, maakte indruk. Tegen Nederland haalden de technisch onderlegde Indiërs 5 op 6.