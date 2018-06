HOCKEY 02 juni 2018

De Zuid-Afrikaan Craig Fulton wordt vanaf 1 juli de nieuwe assistent van bondscoach Shane McLeod bij de Belgische nationale mannenploeg. Fulton was bondscoach van de Ierse mannen en neemt bij de Red Lions als T2 over van Philippe Goldberg. Voor Goldberg wordt de Champions Trophy, van 23 juni tot en met 1 juli in Breda, de laatste opdracht. (WWT)