Op de openingsspeeldag van de competitie leed landskampioen Léopold meteen een nederlaag in eigen huis. In een Brusselse derby tegen Orée ging de zege met 2-3 naar de bezoekers. In dezelfde poule speelden Beerschot en Herakles 1-1 gelijk. Gantoise won de topper in poule A met 3-1 van Dragons. Leuven en Racing speelden 1-1 gelijk en Braxgata haalde met 9-1 uit tegen Namen. (WWT)

