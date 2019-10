Exclusief voor abonnees Hockey 16 oktober 2019

De Red Lions haalden het in een oefenduel tegen Ierland met overtuigende 6-0-cijfers. Hendrickx en Charlier scoorden twee doelpunten, in het laatste kwart legden Van Doren en Briels de eindcijfers vast. Volgende week spelen de Lions in Brasschaat tegen olympisch kampioen Argentinië. (WWT)