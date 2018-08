Hockey 06 augustus 2018

00u00 0

De Nederlandse hockeyvrouwen veroverden in Londen voor de achtste keer de wereldtitel. In de finale werd het een 6-0-monsterscore tegen Ierland. Meteen de grootste zege ooit in een WK-finale. De Red Panthers eindigden het WK uiteindelijk als tiende.(WWT)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN