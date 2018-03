Hockey 31 maart 2018

De Belgische teams namen een perfecte start in de achtste finale van de Euro League in Rotterdam. EHL-debutant Herakles klopte het ervaren Spaanse Terrassa met 4-2. Racing Brussel had geen problemen met het Russische Kazan: 9-0. Vandaag is het de beurt aan het derde Belgische team, landskampioen Dragons, dat het opneemt tegen Bloemendaal. (WWT)