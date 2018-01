Hockey 27 januari 2018

Vier Belgen zijn in de race voor de Hockey Stars Awards 2017. Arthur Van Doren kan op 5 februari zichzelf opvolgen als belofte van het jaar én kan ook wereldspeler van het jaar worden. Victor Wegnez is genomineerd als belofte. Vincent Vanash en Aisling D'Hooghe kunnen 'Goalkeeper of the Year' worden. (WWT)