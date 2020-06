Exclusief voor abonnees HOCKEY 03 juni 2020

Via de continentale kampioenschappen zijn er in 2021 elf in plaats van zes tickets te verdienen voor het WK 2022. Europa mag vier landen rechtstreeks afvaardigen, dus hebben de Red Lions en Red Panthers in juni volgend jaar op het EK genoeg aan een plek in de halve finale om zeker te zijn van het WK. (WWT)