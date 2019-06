Exclusief voor abonnees Hockey 26 juni 2019

Bondscoach Shane McLeod maakte zijn selectie bekend voor de Grand Final van de Pro League in Amstelveen. Daarbij geen verrassingen. Florent Van Aubel, die door een blessure aan de vinger de laatste vier duels miste, is weer speelklaar. Verder is Nicolas De Kerpel nog steeds out wegens een blessure, Manu Stockbroekx, Augustin Meurmans en Nicolas Poncelet werden niet opgeroepen. Vrijdag om 20 uur spelen de Lions de halve finale tegen gastland Nederland. (WWT)