HOCKEY 26 mei 2018

Herakles speelt dit weekend in Bloemendaal de Final 4 van de Euro League. De club uit Lier plaatste zich bij de laatste vier door in maart in Rotterdam de Spaanse clubs Terrassa en Club de Polo te kloppen. Herakles zit in volledig Nederlands gezelschap. Vandaag staat de halve finale tegen de Nederlandse kampioen Kampong op het programma. Bloemendaal en Rotterdam spelen de tweede halve finale. (WWT)