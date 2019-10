Exclusief voor abonnees HOCKEY 19 oktober 2019

Onze nationale hockeyvrouwen zijn naar China vertrokken voor de olympische kwalificatiewedstrijden van volgende week vrijdag en zaterdag. Via Amsterdam ging het naar Shangai, vervolgens hadden de Panthers nog een busreis van een goede drie uur voor de boeg richting Changzhou. Tegen China wordt het alles of niets voor de troepen van bondscoach Niels Thijssen. De Panthers kwalificeerden zich voor de Spelen 2012 in Londen, maar na de World League in 2015 in Brasschaat met dramatische afloop grepen ze naast een ticket voor Rio 2016. (WWT)