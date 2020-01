Exclusief voor abonnees Hockey 20 januari 2020

Na een zwakke toernooistart moesten de Belgen op het EK indoor in Berlijn in de degradatiepoule knokken om in de Europese topreeks te blijven. Tegen Tsjechië werd verloren (3-4). Met het mes op de keel slaagden de troepen van bondscoach De Chaffoy in hun opzet om de twee resterende matchen te winnen: 10-7 tegen Oekraïne en 7-4 tegen Polen. De Belgen eindigen zo zesde op het EK en moeten hopen dat een Europees land het WK 2021 organiseert om erbij te zijn. (WWT)