DEBUTANT HERAKLES NAAR FINAL FOUR IN EURO LEAGUE

Herakles uit Lier zorgde in Rotterdam voor stuntwerk door zich te plaatsen voor de Final Four van de Euro League. Na winst in de 1/8ste finale met 4-2 tegen Terrassa, werd het in de kwartfinale opnieuw een zege. Tegen het Spaanse Real Club de Polo (Barcelona) stond het na de reguliere speeltijd 1-1, maar na shoot-outs zorgde EHL-debutant Herakles voor dé verrassing. Herakles werd vorig seizoen vicekampioen in de eredivisie. Na Dragons (2012, '13, '14 en '16), Leuven ('09), Racing Brussel (2014) en Daring (2015) is Herakles de vijfde Belgische club die zich in de 11-jarige geschiedenis van de EHL voor de Final Four kan plaatsen. Op 26 mei speelt Herakles op het veld van Bloemendaal tegen de Nederlandse topper Kampong. De tweede halve finale wordt een Nederlands duel met Bloemendaal tegen Rotterdam. Racing Brussel werd in de kwartfinale met 4-1 door Kampong uitgeschakeld. Landskampioen Dragons verloor met 8-0 van Bloemendaal. (WWT)

