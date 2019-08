Exclusief voor abonnees Hockeyvrouwen redden hun hachje 26 augustus 2019

In hun slotwedstrijd op het EK versloegen onze Red Panthers Wit-Rusland met 3-1. De speelsters van bondscoach Niels Thijssen redden daarmee hun vel en blijven in de Europese topafdeling. Dankzij Stephanie Vanden Borre gingen de matige Panthers met een 1-0-voorsprong rusten. Na de pauze scoorde Barbara Nelen een tweede Belgisch doelpunt, maar Wit-Rusland lukte in minuut 47 toch de aansluitingstreffer. Kapitein Jill Boon zorgde acht minuten voor het eindsignaal voor de verlossende goal: 3-1.

