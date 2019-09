Exclusief voor abonnees Hockeyspeler neergestoken in Antwerpen 09 september 2019

In de nacht van vrijdag op zaterdag is Emil Devis (20), een beloftevolle hockeyspeler van de Boomse club Braxgata neergestoken, nadat een discussie uit de hand liep aan de kathedraal van Antwerpen. Devis was met een aantal ploegmaats iets gaan drinken in café Marmite. "Bij het buitenkomen is een discussie ontstaan met een groepje onbekenden en dat ontaardde in een handgemeen. Daarbij heeft iemand van die onbekende groep uitgehaald met een mes en Emil in de buik geraakt", vertelt voorzitter Erik Gysels. Devis werd naar het ziekenhuis afgevoerd en werd intussen geopereerd. "Hij stelt het goed, maar blijft nog in het ziekenhuis." (ADA)

