Exclusief voor abonnees Hockeycoach riskeert 8 jaar cel voor verkrachting van spelertjes 02 oktober 2019

Een Leuvense hockeycoach riskeert 8 jaar cel voor de jarenlange aanranding en verkrachting van zowel meerder- als minderjarigen. Twee tieners van 13 en 17 leerde Christophe C. (40) kennen als trainer bij een indoorhockeyclub. Met beiden onderhield hij een relatie. Hij misbruikte zijn machtspositie en beloofde de tieners dat ze in de eerste ploeg zouden worden opgenomen. Daar stond wel iets tegenover. "Mijn cliënt kon zogezegd keeper worden, maar hij moest zijn vriendin laten vallen voor hem en zich outen als homo. Die man was zo dominant dat hij zelfs zijn geaardheid probeerde te bepalen", aldus de burgerlijke partij. De verdediging bleek niet onder de indruk van de strenge vordering en vroeg de vrijspraak.

