Hockeycoach krijgt acht jaar na verkrachting spelertjes 06 november 2019

00u00 0

Een hockeycoach uit Leuven is veroordeeld tot 8 jaar cel voor de jarenlange aanranding en verkrachting van enkele van zijn spelertjes, de maximumstraf die het Openbaar Ministerie geëist had. Christophe C. (40) was volgens de aanklager een echte manipulator: hij maakte zijn spelertjes - bij voorkeur jongens tussen 12 en 14 jaar - wijs dat hij hen naar de eerste ploeg zou loodsen. Maar daar stond dan wel iets tegenover. Hij zou zeker twee spelertjes meermaals verkracht hebben en met een 17-jarige begon C. in 2010 een 'relatie'. C. had de vrijspraak gevraagd, maar de rechter achtte alle tenlasteleggingen bewezen. Na zijn celstraf moet hij zich tien jaar ter beschikking stellen van de strafuitvoeringsrechtbank en hij wordt vijf jaar ontzet uit zijn rechten. C. was niet aanwezig in de rechtbank. Een onmiddellijke aanhouding vond de rechter niet nodig. (KAR)

