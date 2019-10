Exclusief voor abonnees HO Kalken - Jong Zulte 0-0 07 oktober 2019

Na een zege op de vorige speeldag gingen beide teams op zoek naar zes op zes. Een gretige start van HO Kalken leidde meteen tot een grote kans voor Wymeels, maar doelman Lemey duwde zijn schot in het zijnet. De doelman redde een minuut later een vrijschop van Buyl en De Wilde knikte een hoekschop naast. Buyl kopte over, een afgeweken knal van De Wolf ging naast en een omhaal van Van den Abeele viel op het dak van het doel. Halverwege de eerste helft stak Jong Zulte de neus aan het venster: Gheeraert plaatste in de handen van Baele en ook Verstraete kon de thuisgoalie niet kloppen. Net voor rust dook Lemey goed in de voeten van Bram Decuyper.

