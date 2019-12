Exclusief voor abonnees HO Kalken geeft dubbele voorsprong uit handen 09 december 2019

De bezoekers namen de beste start, onder andere door het windvoordeel, in de topper. De Wolf schotelde Christiaens al na vier minuten de openingstreffer voor. Even later kwam Christiaens net te kort om zijn tweede binnen te werken. De reactie van leider Voorde-Appelterre kwam er via Machtelinckx. Onwuekelu kon net niet aan zijn voorzet. Op het halfuur verspeelde Voet de bal. Buyl pikte op en maakte er met een heerlijk afstandsschot 0-2 van.

