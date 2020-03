Exclusief voor abonnees HO Kalken beslist derby in slotminuten HO KALKEN - KSCE MARIAKERKE 3-1 02 maart 2020

De thuisploeg begon scherp aan het burenduel met KSCE Mariakerke en kreeg in de eerste minuten al twee kansjes. Van Cauwenbergen redde op Perquy en Christiaens mikte voorlangs. Toen Poppe een hoekschop verlengde, knikte Vrijens de 1-0 binnen. Halverwege de eerste helft stonden de bordjes al in evenwicht: Op vrijschop van Cherlet kopte Thybaert de 1-1 voorbij Baele. Kalken wilde met een voorsprong de rust in, maar Poppe trof eerst Van Cauwenberge en iets later het zijnet. Aan de overkant kon Robbe De Waele zijn individuele actie net niet afronden. Na de rust drong Kalken aan via Christiaens, maar zonder succes. In het slotkwartier hield Van Cauwenberge de bezoekers in de match met reddingen op Vrijens en Christiaens. Pas in de slotminuut kreeg Kalken wat het verdiende. De Brabander werkte de verdiende 2-1 binnen. In de zoektocht naar een gelijkmaker stuurde Mariakerke iedereen vooruit op een vrijschop in blessuretijd, maar het was Christiaens die op de tegenaanval Van Cauwenberge omspeelde en voor 3-1 zorgde.

