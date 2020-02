Exclusief voor abonnees

HLN-onderzoek wijst uit: Wallonië kan niet op eigen benen staan, en zeker niet als België zou splitsen

'WIJ' EEN GOED DRAAIENDE BOÎTE, 'ZIJ' EEN NIET-ZELFBEDRUIPEND WINKELTJE: HEEFT BART DE WEVER GELIJK?

Erwin Verhoeven

29 februari 2020

00u00

0