HLN LIVE: vanaf vandaag eerste 24/7 live videonieuwskanaal in Vlaanderen Marc Coppens

20 april 2020

00u00 0 De Krant HLN lanceert vandaag het eerste 24/7 live videonieuwskanaal in Vlaanderen: HLN lanceert vandaag het eerste 24/7 live videonieuwskanaal in Vlaanderen: HLN LIVE . Daarop kan je elk moment van de dag live het nieuws zien. Van de verschillende nieuwsverhalen van de dag, live evenementen, persconferenties en breaking news tot weer- en verkeersupdates: HLN LIVE zorgt voor een constante videonieuwsflow.



"HLN LIVE is heel makkelijk altijd en overal te bekijken, je vindt het gewoon op de HLN-app en op HLN.be", zegt Geert Dewaele, hoofdredacteur van News City Video. "Het is gratis voor iedereen, het enige wat je moet doen is via je e-mailadres inloggen, net zoals dat je dat doet bij Facebook. De gebruiker krijgt een onophoudelijke stroom van actuele videoverhalen. Wanneer bijvoorbeeld de tuincentra opnieuw de deuren openen, dan komen wij meteen met beelden. Het stopt nooit: elke seconde komt er nieuws binnen. Met HLN volgen en maken we dat nieuws de hele dag door in tekst en foto's, en steeds vaker ook in video. Met HLN LIVE willen we nog een versnelling hoger schakelen en zoveel mogelijk nieuws tonen terwijl het gebeurt."

De live nieuwsstroom van HLN LIVE wordt gevoed door verschillende nationale en internationale bronnen: van 'VTM Nieuws', regiojournalisten, internationale agentschappen enzovoort. "Of het nieuws, sport of showbizz is, of het nu regionaal, nationaal of internationaal is: we bekijken altijd of we het live in video kunnen brengen", zegt Dewaele. "Voor grote evenementen sturen we vooraf een pushbericht uit, zodat je op het juiste tijdstip kan kijken naar bijvoorbeeld de live persconferentie van het crisiscentrum. Als je de live hebt gemist, dan kan je alles wel herbekijken in het artikel over het onderwerp. Maar er gaat natuurlijk niets boven het live-gevoel: het als eerste weten, het als eerste zien."

Ongezien

"Wat wij vanaf vandaag doen, is in België ongezien. Eerlijk, we zijn eens in Zweden gaan kijken, waar ze op dat vlak al een stuk verder staan. Wij mikken voor alle duidelijkheid niet op een televisiepubliek en zijn op dat vlak geen concurrentie van VTM Nieuws", zegt Dewaele. Nicholas Lataire, adjunct-directeur News City: "VTM Nieuws is er op vaste tijdstippen voor de kijker en op de grote momenten. Maar sommige gebeurtenissen wil je meteen zien. Nu, terwijl ze gebeuren. Met HLN LIVE kan onze VTM Nieuws-redactie er mee voor zorgen dat je het belangrijkste nieuws de hele dag, 24/7, live in beeld kan volgen. HLN is zo meer dan ooit de digitale partner van VTM Nieuws."

Houvast

"De overgrote meerderheid van de Vlamingen, zeker in tijden van fake news, plooit terug op de bekende merken zoals 'Het Laatste Nieuws' en hln.be. Een initiatief als HLN LIVE sluit daar goed bij aan", denkt professor Communicatietechnologie Lieven Demarez (UGent). "Bovendien is het nieuwsconsumptiegedrag erg veranderd. De focus ligt steeds meer op audiovisueel en real time. Mensen consumeren nieuwssites zoals ze social media consumeren: ze scrollen door een hoeveelheid aan nieuws en lezen vaak niet verder dan de headline. Maar een goede video, een goed beeld zegt vaak evenveel als heel wat woorden. Als het alleen maar video zou zijn, met alleen eyecatchers en de hoeveelheid aan prikkels zou de bovenhand halen, dan volstaat dat niet. Het moet worden gekoppeld aan een diepgang, aan longreads. Mensen die zich willen informeren, zijn op zoek naar een houvast en dat is wat HLN LIVE beoogt."

Zo kijk je naar HLN LIVE:

1. Ga naar de HLN-app of HLN.be

2. Ga naar het artikel van HLN LIVE (herkenbaar aan gele knipperende driehoek)

3. Log gratis in via je e-mail

4. Kijk onbeperkt en overal naar HLN LIVE