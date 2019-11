Exclusief voor abonnees HLN-abonnees kunnen dag vroeger tickets kopen 26 november 2019

00u00 0

De ticketverkoop voor TW Classic met Paul McCartney start nu vrijdag om 10 uur. Maar abonnees van 'Het Laatste Nieuws' kunnen hun plekje op de wei van Werchter al een dag eerder veiligstellen, want zij krijgen voorrang bij de ticketverkoop. Vanaf donderdag 28 november kan je als abonnee kaartjes kopen via hln.be - hou de komende dagen dus de site in het oog voor meer instructies. Het concert in Werchter van de inmiddels 77-jarige Paul McCartney is onderdeel van zijn Freshen Up-tour. Op zondag 21 juni om 20 uur strijkt de ex-Beatle neer op de festivalweide. Een gewoon ticket kost 96 euro. De prijs van een 'Golden Circle-kaartje', waarbij je een plaats vlak voor het podium krijgt, bedraagt 150 euro.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu