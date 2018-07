Hittegolf in Japan eist 80 levens 25 juli 2018

De hittegolf die Japan al wekenlang teistert, heeft al 80 levens geëist, terwijl 35.000 slacht- offers verzorgd moesten worden in het ziekenhuis. Met op veel plaatsen temperaturen tussen 35 en 40 graden in de schaduw en een luchtvochtigheid van 80%, vielen vorige week met 65 geregistreerde overlijdens de meeste doden, zo zegt het Japanse rampenbestrijdingsagentschap. De slachtoffers zijn vooral ouderen, maar ook verscheidene kinderen bezweken aan de hitte. Zo stierf een jongen van 6 in een ongekoeld klaslokaal, nadat hij vlak daarvoor buiten had gesport.