Hittegolf eist zes doden in VS 22 juli 2019

Zeker 150 miljoen Amerikanen kreunen onder een hittegolf die grote delen van de VS teistert. Er vielen al zes doden door de warmte. Onder hen een 32-jarige ex-footballster, die bezweek toen hij in Arkansas buiten aan het werk was bij temperaturen boven de 38 graden. In Baltimore (Maryland) klom het kwik zelfs tot 50 graden. In New York (38 graden) werd de noodtoestand afgekondigd en werden verscheidene evenementen, waaronder een triatlon, afgelast. Vandaag zouden er lagere temperaturen aankomen, maar die zouden gepaard gaan met hevige onweders.