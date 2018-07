Hittegolf 2017 zorgde voor 13% meer overlijdens 31 juli 2018

De hoge temperaturen en navenante ozonconcentraties van vorige zomer hebben tot een matige oversterfte geleid. Dat meldt het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. Tussen 19 en 25 juni 2017 werden in ons land 235 meer overlijdens geteld, een toename van zo'n 13% in vergelijking met de vijf voorgaande jaren. De 85-plussers waren de grootste slachtoffers, met een geschatte oversterfte van 17% (127 extra overlijdens). Vooral op 22 juni was er een piek in het aantal overlijdens - dat was de vierde dag op rij met temperaturen boven de 30 graden. (SPK)