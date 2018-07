Hittebrandjes in heel Vlaanderen 04 juli 2018

De hitte en de daarmee gepaard gaande droogte heeft gisteren overal in Vlaanderen voor branden gezorgd. In Lennik en Staden zijn zelfs hele velden in vlammen opgegaan tijdens het maaien. Een klein vonkje, mogelijk veroorzaakt door een steentje dat tussen de metalen platen van een pikdorser terechtkwam, zette razendsnel enkele tientallen vierkante meters van een kurkdroog gerstveld in Staden in brand (foto). Een hevige wind wakkerde de vlammen nog meer aan. Langs de Brusselse Ring stonden gisteren ook enkele bomen in brand en in Dendermonde vatte een hooiwagen vuur. "Een stukje glas of sigarettenpeuken kunnen genoeg zijn om een forse brand te veroorzaken", klinkt het bij de brandweer.

