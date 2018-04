Hitte velt marathonloper, terwijl toeschouwers kiekjes nemen 16 april 2018

Opschudding gisteren tijdens de marathon van de Commonwealth Games in Gold Coast, waar het kwik tot over de dertig graden klom, toen leider Callum Hawkins (25) - op het WK van 2017 nog vierde op de marathon - na 40 km tegen de vangrails kwakte en uitgeput op het asfalt bleef liggen.. Nog veel ongelukkiger was hoe lang het duurde voor de uitgedroogde Schot medische bijstand kreeg, terwijl de toeschouwers aan de kant zich vooral bekommerden om het nemen van foto's. Titelverdediger Michael Shelley trok zich van de heisa niks aan: de 34-jarige Australiër greep twee minuten na de 'meltdown' van Hawkins de leiding en won in 2u16:46. (VH)