Wayne Hennessey, ploegmaat van Batshuayi en Benteke bij Crystal Palace, is door de Premier League niét bestraft voor een vermeende Hitlergroet. Er deed een foto de ronde van de doelman waarop het lijkt dat hij een nazigroet brengt. Hij werd echter vrijgesproken omdat "hij heeft blijk gegeven van een uitzonderlijke, je mag zelfs zeggen een lamentabele onwetendheid over deze onderwerpen. Hij zei zelfs niet te weten wie Hitler is. We kunnen niet uitsluiten dat het niet waar is."