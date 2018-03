Historische Sint-Jansvliet blootgelegd tijdens graafwerken 31 maart 2018

00u00 0

Het plein aan de Sint-Jansvliet wordt momenteel volledig heraangelegd. Tijdens de graafwerkzaamheden kwamen delen van de historische overwelfde vliet en belangrijke gebouwstructuren aan het licht. Zo werden onder andere kelderresten van de middeleeuwse Sint-Janspoort, resten van 16de-eeuwse huizen en de oostelijke kademuur blootgelegd. Tot eind 19de eeuw was de Sint-Jansvliet een natuurlijke inham van de schelde. Die was zo breed dat verschillende schepen er konden aanmeren. Tijdens de opgravingen werd een aanzet van de noordelijke gewelfboog en doorgang ontdekt maar ook een deel van de kademuur met een verankering en aanmeerring. In 1885 werd de vliet gedempt en werden de huizen afgebroken in het kader van de rechttrekking van de Scheldekaaien. In 2018 wordt het plein volledig heraangelegd en de oude riolering aan de noordzijde vernieuwd. Verder wordt er een waterpartij geïntegreerd en ook de rand van de oude vliet zal zichtbaar worden gemaakt. Voor de boomwortels worden extra voorzieningen getroffen. Tijdens het paasweekend kan het publiek de archeologische vondsten zelf gaan bewonderen. (ADA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN