Historische Pont des Trous in Doornik moet wijken voor de scheepvaart 03 augustus 2019

Onder het oog van verontwaardigde inwoners is gisterochtend in het Henegouwse Doornik de sloop van de historische Pont des Trous gestart. De drie centrale spitsbogen van de 'Gatenbrug', een geklasseerd monument van het einde van de 13de eeuw, moeten verdwijnen om de doortocht van grotere schepen op de binnenvaartverbinding Seine-Schelde mogelijk te maken. De bijhorende middeleeuwse torens zullen niet afgebroken worden. De brug zal op termijn vervangen worden door een nieuwe, moderne constructie. De Pont des Trous was één van de meest prestigieuze overblijfselen van de middeleeuwse militaire architectuur in België en één van de laatste drie militaire rivierbruggen ter wereld. Onder andere minister van Energie Marie Christine Marghem (MR), inwoner van Doornik, uitte haar ongenoegen over de afbraak. Ze betreurt ook dat geen enkele steen genummerd werd, om de brug later weer te kunnen opbouwen.

