Historische asielachterstand zo goed als weggewerkt Isolde Van Den Eynde

04 juli 2018

00u00 2 De Krant Het wegwerken van de achterstand van asieldossiers is goed nieuws - niet het minst voor de kandidaat-asielzoekers die wachten op een antwoord. Binnen de drie maanden zouden ze moeten weten of ze al dan niet in ons land mogen blijven.

"Ik begrijp niet dat een asielaanvraag maanden - zelfs jaren - kan duren als Nederland dat in zes weken kan afhandelen." CD&V-voorzitter Wouter Beke was twee weken geleden op 'VTM Nieuws' nog erg kritisch voor de lange wachttijden van asielaanvragen. De normale termijn is drie maanden, maar de wachttijden liepen geregeld uit de hand door de asielcrisis in de zomer van 2015.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) moest in het hele land centra openen om iedereen te kunnen opvangen. Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) zag het aantal asieldossiers daardoor groeien tot liefst 18.375 in april 2016. Gemiddeld kan het CGVS 5.000 aanvragen verwerken binnen de normale termijn van drie maanden. Met andere woorden: de diensten zaten met 13.375 dossiers die ze niet verwerkt kregen, ook al omdat er elke maand asielaanvragen blijven komen.

Extra personeel

De regering liet de asieldiensten niet ploeteren, maar voorzag bijkomende middelen. Het CGVS kon 138 extra medewerkers aanwerven. En die zorgden ervoor dat er na 2,5 jaar nagenoeg geen achterstand meer is. Er moeten vandaag nog 4.847 aanvragen behandeld worden. Het gaat om 6.300 personen, want voor een aanvraag worden kinderen bij hun ouders geteld.

Francken klopt zich vandaag dan ook op de borst, want het is het laagste cijfer in 18 jaar. "Het is sinds 2000 geleden dat het CGVS zo'n lage werkvoorraad kende. Het vorige record dateert van 1 januari 2008. Toen moest het CGVS zich nog over 4.996 asieldossiers buigen."

Nog 500 dossiers

Omdat de instroom is afgenomen, is er vandaag ook minder personeel nodig om asielaanvragen te behandelen. Sommigen zijn vrijwillig opgestapt, anderen zijn aan het werk bij de Dienst Vreemdelingenzaken of bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (de beroepsinstantie). Vandaag behandelen nog 182 medewerkers bij het Commissariaat-Generaal asielaanvragen.

"Omdat er minder personeel is dan in de crisisperiode kan het CGVS nu 4.300 à 4.500 dossiers binnen de normale termijn aan in plaats van 5.000. Er is in principe nog een erg kleine achterstand van een 500 dossiers", aldus de woordvoerster van het CGVS. "Maar die aanvragen worden de komende weken behandeld." Het gaat vooral om Franstalige dossiers. "Dat er aan die kant meer werk aan de winkel is, komt omdat er minder Franstalige medewerkers zijn."

Hoe dan ook: het probleem van de lange wachttijden waar Wouter Beke op wees, is van de baan. Kandidaat-asielzoekers zouden binnen de drie maanden moeten weten of ze verblijfsrecht krijgen of niet.

Onze asieldiensten hebben 2,5 jaar keihard gewerkt om de achterstand weg te werken. Dit ZONDER aan kwaliteit in te boeten.



In Duitsland werden duizenden asieldossiers goedgekeurd zonder controle op waarachtigheid asielrelaas. Bij ons NOOIT. ALTIJD grondige controle! 👍 Theo Francken(@ FranckenTheo) link