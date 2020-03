Exclusief voor abonnees Historisch vredesverdrag tussen VS en taliban in Afghanistan 02 maart 2020

Na 18 jaar is er eindelijk zicht op vrede in Afghanistan, nadat de VS en de taliban in Qatar een historisch akkoord sloten. Dat moet leiden tot een wapenstilstand en vredesonderhandelingen. Het akkoord zou ook in een volledige terugtrekking van Amerikaanse en buitenlandse troepen tegen april volgend jaar kunnen uitmonden, op voorwaarde dat de taliban de voorwaarden van de deal respecteren. De taliban moeten daarvoor ook nog gesprekken opstarten met de Afghaanse regering.

